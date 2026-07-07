Инженер Сафронов: спирт разрушает защитное покрытие экранов смартфонов

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Смартфоны ежедневно контактируют с различными поверхностями и руками, из-за чего их экраны быстро покрываются отпечатками и загрязнениями. Многие пользователи для очистки дисплея применяют спиртовые салфетки, считая их эффективными, однако такой подход может нанести вред устройству. Об этом телеканалу «Краснодар» рассказал инженер-радиоэлектронщик Вячеслав Сафронов.

По словам специалиста, современные дисплеи гаджетов имеют специальное олеофобное покрытие, которое уменьшает количество отпечатков пальцев и облегчает очистку. Агрессивные средства, включая спиртовые составы, а также жидкости для мытья стёкол или растворители, способны постепенно разрушать этот защитный слой. В результате экран начинает быстрее пачкаться и теряет свои первоначальные свойства. Для регулярного ухода эксперт рекомендует использовать мягкую салфетку из микрофибры, слегка увлажнённую чистой водой, или специальные средства, предназначенные для экранов мобильной техники.

Главное правило - не распылять жидкость непосредственно на смартфон, а наносить её на ткань. Также Сафронов советует отключать устройство от зарядки и, по возможности, выключать его перед очисткой для большей безопасности и эффективности.