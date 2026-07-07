В Краснодаре начали подготовку к отопительному сезону Фото: max.ru/emnaumov

В Краснодаре начали подготовку к отопительному сезону. В городе заменят почти 8 км теплосетей.

«Как гласит поговорка: готовь сани летом. Наша общая задача с ресурсоснабжающими и управляющими компаниями – сделать все, чтобы зимой в них было тепло», – сказал глава Краснодара Евгений Наумов.

Более пяти тысяч многоквартирных домов в краевом центре подключены к централизованной системе отопления. В городе проходит около 915 км теплосетей. Горячую воду поставляют 292 котельные и 127 центральных тепловых пунктов.

В настоящее время проверены 38 из 52 ресурсоснабжающих организаций. Они устранят замечания. К отопительному сезону в городе проверят и все 460 социальных объектов.

«Управляющим организациям направлены предостережения о необходимости подготовки жилого фонда к зиме. Комиссия продолжит работу до середины сентября», – добавил глава города.

Вместе с заменой теплосетей специалисты восстанавливают наружный теплоизоляционный слой на сетях. Всего изолировано почти 4 км труб.