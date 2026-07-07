На Кубани суд взыскал 30 тысяч рублей за нападение бродячей собаки на ребенка

Суд взыскал с администрации района в пользу ребенка компенсацию морального вреда Фото из архива КП

В Выселковском районе с администрации взыскали 30 тысяч рублей за нападение бродячей собаки на ребенка. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Все произошло в станице Выселки в марте 2026 года. После нападения собаки ребенку потребовалась медицинская помощь. У пострадавшего обнаружили телесные повреждения в виде укушенных ран голени.

Организовать отлов безнадзорных животных должна была администрация. Но до происшествия такую работу не проводили. Контракт на оказание услуг по отлову заключен только в апреле 2026 года.

Суд взыскал с администрации района в пользу ребенка компенсацию морального вреда.