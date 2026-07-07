Закрытые заправки в Краснодарском крае возобновляют работу Фото из архива КП

Закрытые заправки в Краснодарском крае возобновляют работу. Топливо в регионе вновь отпускают еще 80 АЗС. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на совещании с зампредседателя Правительства России Александром Новаком.

«Контролируем ситуацию обеспечением топлива в регионе. Благодарен вам за решение об увеличении поставок топлива в Краснодарский край. И теперь мы принимаем все необходимые меры для сокращения сроков его разгрузки и доставки на АЗС», – сказал губернатор.

В то же время на заправках продолжают действовать ограничения. На АЗС отпускают по 20 либо 30 литров бензина на один автомобиль. Продажа топлива в канистры и другие емкости приостановлена.

В первую очередь топливо отпускают экстренным и коммунальным службам, а также общественному транспорту. Дополнительно приняты меры по оптимизации потребления топлива органами власти, организациями и предприятиями.

Говоря об аграриях, губернатор Кубани сообщил, что сейчас они не могут приобретать топливо мелким оптом на бирже. Причины – высокие цены и недостаточный объем предложения.

При поддержке Правительства РФ в крае реализуют механизм заключения прямых договоров аграриев с крупными нефтяными компаниями на поставку топлива по льготной цене по квоте, установленной Минэнерго России и Минсельхозом страны.