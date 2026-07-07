Купальники из XVIII века: новосибирский мастер воссоздает старинную моду

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В ночь с 6 на 7 июля в России отмечают праздник Ивана Купалы, который у большинства ассоциируется с прыжками через пламя и массовыми купаниями. Но для тех, кто увлечен историей, окунуться в воду – значит получить шанс примерить аутентичный наряд минувших столетий. О том, как выглядели купальные костюмы два века назад и как сегодня в Новосибирске проходят стилизованные заплывы, рассказала мастер по созданию исторической одежды Мария Лукьянова.

Изначально праздник уходил корнями в языческую эпоху и был привязан к летнему солнцестоянию. После крещения Руси дата сдвинулась – ее совместили с днем Рождества Иоанна Крестителя, и теперь гуляния приходятся на ночь с 6 на 7 июля. Отношение аристократии к народным обрядам на протяжении веков менялось. При Екатерине II, когда в высшем свете возродился интерес к национальному, дворяне стали присматриваться к крестьянским традициям, но их участие чаще походило на театральную постановку, чем на искреннее слияние с народом. В эпоху романтизма помещики любовались купальскими гуляньями из окон собственных усадеб, изредка выходили послушать песни и покружиться в хороводе, но соблюдали сословную дистанцию.

Сегодняшние купальники из синтетики доступны каждому, а в XVIII–XIX веках знатные дамы и господа купались исключительно в закрытых многослойных костюмах. В Новосибирске регулярно проводятся мероприятия на воде в духе императорской России.

«Я создаю женские костюмы для купания, в которые входят панталоны и платья-рубашки, а для мужчин – полосатые комбинезоны. Каждая модель воспроизводится по старинным гравюрам и полотнам. Понятно, что в таком виде на городской пляж не пойдёшь, это исключительно для тематических встреч», – рассказала «Горсайту» Мария Лукьянова.

Материалы для пошива мастерица подбирает максимально приближенные к историческим – никакой синтетики.

«В работе использую только натуральные ткани: шерсть, хлопок. По гравюрам недавно восстанавливала женский образ конца XVIII – начала XIX века, включая чулки и туфли. Для мужчин шила трикотажные комбинезоны с рубчиком – они не теряют форму в воде и сохраняют силуэт», – поделилась мастер.

В более раннюю эпоху ампира купальные костюмы часто вообще не требовались. Мужчины плавали обнаженными на отдельных участках, а дамы могли купаться без одежды в специальных закрытых купальнях или в свободных льняных рубахах.

Сегодня новосибирские энтузиасты проводят целые выездные дни – с арендой беседок, пикниками, чаепитиями, историческими играми и, разумеется, заплывами. Настоящий шарм мероприятиям придают детали, например, фарфоровая посуда, сахарницы, подсвечники, сервировка по старинному этикету.