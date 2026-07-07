На Кубани собрали более 1,6 млн тонн зерна Фото из архива КП

На Кубани собрали более 1,6 млн тонн зерна. Об этом сообщил глава региона заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Патрушеву на совещании о ходе сезонных полевых работ.

Всего убрано 14% посевов. Аграрии собрали почти 950 тысяч тонн озимого ячменя, 516 тысяч тонн озимой пшеницы с урожайностью 56,6 центнера с гектара. Это на 10 центнеров выше урожайности 2025 года.

«Надеемся, что это не предел. Также намолочено 124 тысячи тонн зернобобовых, собрано 60 тысяч тонн картофеля, 90 тысяч тонн овощей, более 1 тысячи тонн ягод. В целом результаты хорошие, жатва продолжается», – сказал Вениамин Кондратьев.

В августе и сентябре на Кубани начнут уборку кукурузы, подсолнечника, сои, сахарной свеклы и риса.

На совещании обсудили вопрос обеспечения аграриев материально-техническими ресурсами, включая топливо. К уборочной кампании на Кубани подготовили более 40 тысяч единиц сельхозтехники, в том числе 7,8 тысячи комбайнов.

По словам губернатора, в регионе реализуют механизм заключения прямых договоров аграриев с крупными нефтяными компаниями. Топливо поставляют по льготной цене в рамках квоты, которая установлена Минсельхозом РФ и Минэнерго.