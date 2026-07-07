На Кубани собрали более 1,6 млн тонн зерна. Об этом сообщил глава региона заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Патрушеву на совещании о ходе сезонных полевых работ.
Всего убрано 14% посевов. Аграрии собрали почти 950 тысяч тонн озимого ячменя, 516 тысяч тонн озимой пшеницы с урожайностью 56,6 центнера с гектара. Это на 10 центнеров выше урожайности 2025 года.
«Надеемся, что это не предел. Также намолочено 124 тысячи тонн зернобобовых, собрано 60 тысяч тонн картофеля, 90 тысяч тонн овощей, более 1 тысячи тонн ягод. В целом результаты хорошие, жатва продолжается», – сказал Вениамин Кондратьев.
В августе и сентябре на Кубани начнут уборку кукурузы, подсолнечника, сои, сахарной свеклы и риса.
На совещании обсудили вопрос обеспечения аграриев материально-техническими ресурсами, включая топливо. К уборочной кампании на Кубани подготовили более 40 тысяч единиц сельхозтехники, в том числе 7,8 тысячи комбайнов.
По словам губернатора, в регионе реализуют механизм заключения прямых договоров аграриев с крупными нефтяными компаниями. Топливо поставляют по льготной цене в рамках квоты, которая установлена Минсельхозом РФ и Минэнерго.