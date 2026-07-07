Сочи запустил обновленную программу лояльности для туристов

Сочи расширяет спецпредложения для туристов в бархатный сезон. Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

К летнему сезону Сочи подготовил для туристов обновлённую программу лояльности «Выбирай Сочи-2026». Администрация курорта совместно с местными отелями, санаториями и объектами показа регулярно обновляет список специальных предложений. Сейчас сформирован очередной пакет преференций, ориентированный на семейный отдых в высокий и бархатный сезоны.

Заместитель главы Сочи Сергей Сомко рассказал, что в обновлённый пакет вошли предложения от 75 объектов гостеприимства: санаториев, отелей и пляжей.

Горный кластер предлагает широкий выбор акций: выгодное проживание и комбо-туры для активного отдыха. В них включены экскурсии на канатных дорогах, посещение горных аттракционов, зоопарков и природных достопримечательностей. Кешбэк активно действует при полной оплате бронирования на сайте отеля.

«Мы готовы обеспечить нашим гостям разнообразный и качественный отдых в любом ценовом сегменте, предоставляя комплиментарные условия для действительно запоминающегося отпуска», — подчеркнул Сергей Сомко.

Семьи, решившие отдохнуть в Сочи могут рассчитывать на бесплатное или льготное размещение ребёнка на дополнительном месте. Для именинников, молодожёнов, пенсионеров, а также жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.