Краснодарский край развивает отрасль беспилотных авиационных систем

Кубань создаёт инфраструктуру для разработки и выпуска БПЛА Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2026» в Екатеринбурге Краснодарский край закрепил планы по развитию отрасли БАС. Соответствующее соглашение подписали вице-губернатор Александр Руппель и генеральный директор Федерального центра беспилотных авиационных систем Максим Авдеев. В мероприятии также принял участие министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

Ключевым инструментом развития отрасли станет новый научно-производственный центр «Техносфера». Он объединит научное сообщество, промышленные предприятия и образовательные организации края.

«Отрасль беспилотных систем стремительно развивается. Сегодня на Кубани работают около 11 предприятий, выпускающих БПЛА и комплектующие. Все они станут потенциальными резидентами "Техносферы"», — подчеркнул Александр Руппель.

Сотрудничество с Федеральным центром позволит создать в регионе современную инфраструктуру для проектирования, испытаний и серийного выпуска дронов. Предприятия края получат доступ к федеральным мерам поддержки, методической базе и единым отраслевым стандартам.

В рамках выставки также было подписано соглашение между «Техносферой» и её первым резидентом — производителем двигателей для БПЛА. Компания планирует реализовать полный цикл работ: от разработки и сертификации до серийного производства и вывода агрегатов на рынок.