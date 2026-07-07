В Краснодаре родители заплатят штраф за опасную езду сына на электропитбайке

Опасные покатушки на питбайке обернулись штрафом для родителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре родители заплатят 30 тысяч рублей за опасные покатушки сына на питбайке. Жители улицы Длинной пожаловались в полицию на подростка, который на электропитбайке гонял по тротуарам и дворам. По словам очевидцев, юный водитель создавал реальную угрозу для пешеходов, в том числе детей, играющих на площадках.

На сигнал оперативно отреагировали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Полицейские установили личность нарушителя и его родителей.

В отношении отца подростка составлен административный протокол за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему прав (ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ). Мужчине грозит штраф в размере 30 000 рублей.

Сам 14-летний нарушитель к административной ответственности привлечен не был в силу возраста, однако его транспортное средство изъяли и отправили на спецстоянку. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Краснодару.