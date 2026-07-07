В Краснодаре чествовали образцовых родителей и долгожителей брака

В преддверии Дня семьи, любви и верности в Краснодаре чествовали лучших родителей. Фото: krd.ru

В преддверии Дня семьи, любви и верности в Краснодаре чествовали родителей, внесших особый вклад в воспитание детей. Глава города Евгений Наумов и председатель Гордумы Вера Галушко вручили памятные медали «Родительская слава» 11 семьям кубанской столицы.

Награды удостоились родители, которые не только успешно воспитывают двух и более детей, прививая им гражданственность и патриотизм, но и активно участвуют в жизни города.

«Нет ничего дороже семьи. Мы работаем для того, чтобы наш город становился уютнее, а у каждого из вас было желание поскорее вернуться домой к родным. Вы подаете пример того, как важно беречь и ценить близких», — отметил Евгений Наумов.

Среди награжденных — педагоги, медики, ученые, предприниматели и представители рабочих профессий. Несмотря на профессиональную занятость, эти люди находят время для волонтерства, благотворительности и активного участия в жизни школ.

Многие из отмеченных семей — многодетные. В рамках торжества в киноконцертном зале «Болгария» также отметили пары, прожившие в браке более 40 лет. Им вручили медали «За любовь и верность». Рекордсменами стали Любовь Ивановна и Шафкат Исхакович Бекбулатовы, которые вместе уже 65 лет.