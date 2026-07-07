Ситуация с дизельным топливом стабилизировалась в Краснодаре

Дизельное топливо в Краснодаре доступно на 65 АЗС Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Краснодара сообщили о нормализации ситуации с дизельным топливом в городе. Как рассказал заместитель главы города Максима Онищенко, дефицита этого вида топлива больше не наблюдается.

Число функционирующих автозаправочных станций постепенно увеличивается. По состоянию на утро 7 июля дизельное топливо отпускают 65 АЗС. Все работающие станции в приоритетном порядке обслуживают служебные машины экстренных служб и коммунальную спецтехнику по путевым листам и удостоверениям. Кроме того, в городе определены АЗС, первоочередно обеспечивающие топливом общественный транспорт.

Тем не менее, глава Краснодара Евгений Наумов отметил, что ситуация с бензином в городе остается на особом контроле. Он поручил принять безотлагательные меры по обеспечению топливом социальных учреждений и служб.

«Наш главный приоритет — жизнедеятельность краевого центра: спецтранспорт, коммунальные службы, социальные учреждения. Регулирование ситуации должно быть оперативным, в ручном режиме, с моментальным включением в решение возникающих вопросов», — сообщил Наумов.