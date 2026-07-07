Шесть тысяч выпускников Кубани воспользовались шансом повысить баллы

Современные технологии на службе честности ЕГЭ на Кубани Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Около шести тысяч кубанских школьников воспользовались шансом повысить свои баллы на Едином государственном экзамене, приняв участие в дополнительных днях пересдачи, введенных по инициативе Президента России Владимира Путина. Третий год подряд выпускники могут переписать экзамены, чтобы улучшить предыдущий результат.

В 2026 году «президентские дни» приходятся на 8 и 9 июля. Распределение предметов по дням призвано помочь выпускникам сосредоточиться: 8 июля пройдет тестирование по русскому языку, литературе, физике, химии, иностранным языкам (письменно) и информатике. 9 июля можно будет пересдать биологию, географию, математику (обоих уровней), иностранные языки (устно), историю и обществознание. Важно уточнить, что по иностранным языкам пересдача разделена: 8 июля — письменная часть, 9 июля — устная.

«Все 57 пунктов проведения экзаменов 8 июля и 54 пункта 9 июля на Кубани полностью подготовлены. Используются самые современные технологии: печать материалов непосредственно в аудиториях, сканирование работ в реальном времени и передача данных через интернет. Это обеспечивает максимальную прозрачность и честность экзамена», – отметил Сергей Пронько, министр образования Краснодарского края.

«Президентские дни» – это исключительно добровольная возможность улучшить свой итоговый балл. При успешной пересдаче предыдущий результат аннулируется. Однако, если выпускник не смог явиться на экзамен по веским причинам, например, из-за болезни, его первоначальный балл останется прежним.