Спасатели тушат пожар на месте падения сбитого дрона в Северском районе

Спасатели ликвидируют последствия падения беспилотника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В течение суток, с 8 утра до 8 вечера по московскому времени, российские силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 190 беспилотников самолетного типа.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской, Московской и Ярославской областями, а также над Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, были перехвачены дроны над акваториями Азовского и Черного морей.

В станице Смоленской Северского района обломки дрона упали на территорию одного из промышленных объектов. К месту происшествия стянуты спасатели, которым предстоит потушить пожар. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.