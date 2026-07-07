В Кореновском и Выселковском районах открыли новые пожарные депо

Новые пожарные депо защитят десять населённых пунктов Кубани. Фото: пресс-службы Министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

В преддверии Дня пожарной охраны Кубани в поселке Новоберезанском и станице Новобейсугской начали работу новые подразделения краевой противопожарной службы.

Как отметил министр ГО и ЧС региона Станислав Камерный, новые депо обеспечат безопасность более 10 тысяч жителей десяти населенных пунктов. Ранее время прибытия пожарных расчетов в эти районы превышало установленные нормативы. Теперь под защитой огнеборцев окажутся 24 социально значимых объекта, включая школы, детские сады и больницы.

Каждое подразделение укомплектовано современной техникой: автоцистернами, автомобилями быстрого реагирования и первой помощи. Штат каждого депо составляет 25 человек, среди которых 17 специалистов газодымозащитной службы.

В планах администрации — развитие инфраструктуры на территориях депо: здесь появятся учебная пожарная башня, полоса препятствий и спортивная площадка для отработки профессиональных навыков.