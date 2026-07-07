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НовостиОбщество7 июля 2026 20:06

Росгвардейцы из Анапы стали лучшими на окружном этапе профконкурса

Итоги конкурса «Лучший по профессии» подвели в Южном округе Росгвардии
Евгения ХАЛИКОВА
Анапские росгвардейцы победили в региональном конкурсе. Фото: max.ru/Rosgvard_KRD

Анапские росгвардейцы победили в региональном конкурсе. Фото: max.ru/Rosgvard_KRD

Фото: другой источник..

В Южном округе Росгвардии подвели итоги конкурса «Лучший по профессии», приуроченного к 10-летию ведомства. За победу боролись восемь нарядов из разных регионов Юга России.

Программа соревнований включала как теоретические, так и практические испытания. Участники демонстрировали навыки сборки и разборки пистолета Макарова, знание законодательства, владение боевыми приемами и оказание первой помощи. Завершающим этапом стала отработка действий по сигналу «Тревога». Победителем стала группа задержания из Анапы.

«К соревнованиям мы готовились в очень сжатые сроки», — отметил командир роты вневедомственной охраны по Анапе, майор полиции Игорь Дружинин.

Теперь анапские росгвардейцы представят Южный округ на всероссийском этапе конкурса в Москве.