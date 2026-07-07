Анапа ожидает рекордный туристический сезон в 2026 году

Эксперты прогнозируют успешный курортный сезон в Анапе Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Эксперты Ассоциации туроператоров России прогнозируют успешное продолжение курортного сезона в Анапе. Несмотря на прошлые опасения, спрос на направление демонстрирует уверенный рост.

«Спрос хороший и продолжает расти, в том числе на фоне ситуации в Крыму. Сейчас в Анапе отдыхает в два раза больше туристов, чем в июле прошлого года. Проблемы с пляжами перестали быть сдерживающим фактором: отдыхающие купаются, море чистое», — отметил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Чтобы справиться с наплывом гостей, РЖД увеличивают количество поездов из Москвы и Санкт-Петербурга — дополнительные составы начнут курсировать с 16 июля. Билеты на них уже в продаже.

Участники рынка не ожидают резкого скачка стоимости проживания. Возможны лишь точечные корректировки в самых популярных отелях. Ценовой диапазон остается широким: недельный отдых обойдется от 44 тыс. рублей в двухзвездочных гостиницах до 352 тыс. рублей в пятизвездочных комплексах формата «ультра все включено».

На сегодняшний день в Анапе открыто 75 пляжей, еще 11 проходят процедуру приемки. Всего туристов готовы принять 1450 средств размещения, загрузка которых на данный момент составляет 71%.