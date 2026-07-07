В Краснодарском крае по нацпроекту обновят более 100 км дорог

Дорожники Кубани завершают работы раньше срока Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае продолжается ремонт региональных трасс в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В работе находятся 108 км дорожного полотна, приоритет отдан маршрутам к социальным объектам и курортным зонам. Об этом сообщил врио министра транспорта и дорожного хозяйства региона Юрий Савенко.

Дорожники обновляют подъезды к медицинским учреждениям. В частности, работы ведутся на трассах к Мостовской ЦРБ (Лабинский и Мостовский районы) и больнице в станице Старомышастовской (Динской район).

Благодаря грамотной организации процесса и созданию запаса материалов, на ряде объектов работы идут с опережением. Так, на трассе Лабинск — Мостовский — КЧР уже уложен верхний слой асфальта на участке 5,2 км. Полностью завершить объект планируют уже в начале осени, хотя изначально срок сдачи был намечен на октябрь. Помимо дорожного полотна, здесь обустраивают тротуары и устанавливают современные остановочные павильоны.

Особое внимание уделяется подъездам к морю. В Ейском районе завершается укладка покрытия на 4-километровом участке трассы к станице Ясенской — объект будет готов к приему отдыхающих уже в августе. На Черноморском побережье, на дороге Андреева Гора — Варениковская — Анапа, подрядчики ведут укладку выравнивающего слоя на отрезке 6,8 км.

Также в июле планируется открыть движение по путепроводу через железную дорогу на трассе Краснодар — Ейск в Староминском районе. К началу учебного года дорожные работы завершат в крупных станицах края.