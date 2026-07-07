Кубань вошла в топ-5 регионов России по числу номинантов «Знание.Премия»

Краснодарский край занял высокие позиции в рейтинге просветителей России. Фото: пресс-службы Общества "Знание" в ЮФО

Краснодарский край подтвердил статус одного из самых активных просветительских центров страны. По итогам пяти сезонов главной награды Общества «Знание», регион занял четвёртое место по количеству поданных заявок (1 833) и пятое — по числу номинантов.

За годы существования премии кубанцы неоднократно добивались признания на федеральном уровне. Первопроходцем стал сочинский педагог Ирина Амосова: в 2023 году она победила в номинации «За просветительскую деятельность в школе» за свой проект «Началка.Онлайн», помогающий учителям в проведении «Разговоров о важном». Об этом сообщили в пресс-службе Общества «Знание» в ЮФО.

В последующие годы успех региона закрепили новые яркие проекты. Прием заявок на шестой сезон «Знание.Премия» уже открыт и продлится до сентября. Напомним, что за пять лет премия объединила почти 66 тысяч участников из 89 регионов России и 79 стран мира.