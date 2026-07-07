Бережливые стандарты преображают олимпийские объекты Сочи

Красная Поляна стала эталоном эффективного управления Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Олимпийские объекты Красной Поляны становятся образцом эффективного управления благодаря внедрению бережливых стандартов. На протяжении четырех лет здесь успешно реализовано восемь проектов, направленных на улучшение обслуживания гостей, оптимизацию уборки номеров и настройку работы пищевых линий. Цель — создать единый стандарт гостеприимства, который затем будет масштабирован на другие объекты отдыха по всему краю, принося значительную пользу экономике региона.

«Внедрение бережливых технологий началось в 2022 году с проекта на курорте «Красная Поляна». Оптимизация процесса уборки номеров повысила производительность горничных на 30%, сократив время на подготовку трех номеров вместо двух. Это принесло экономию в 1,5 миллиона рублей в год и снизило складские запасы на 15%», – рассказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Успех первого проекта стимулировал дальнейшее применение бережливых инструментов в службах ресепшен, прачечных и ресторанах. Это позволило расширить федеральный проект «Производительность труда» на гостиничный бизнес.

Федеральный проект «Производительность труда» охватывает 429 компаний в регионе, а общий экономический эффект от внедрения бережливых технологий превысил 172 миллиарда рублей.