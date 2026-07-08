На Кубани подписавшие контракт получают самую высокую выплату в ЮФО Фото из архива КП

На Кубани заключившие контракт с Минобороны РФ получают самую высокую выплату в Южном федеральном округе. Об этом сообщили в администрации региона.

Подписавшие контракт получат до 3,4 млн рублей. На службу в войска БпС могут поступить мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. Требуется категория годности «А» или «Б», а также уверенное владение компьютером.

Новобранцы после отбора и подписания контракта проходят обязательную подготовку, где осваивают навыки управления, конструирования и эксплуатации различных типов БПЛА. Курс длится от 2 до 5 месяцев.

Ежемесячно военнослужащие будут получать от 210 тысяч рублей, за год – от 6 млн рублей. Предусмотрены и дополнительные выплаты за результативность, профподготовку у инструкторов с боевым опытом, обеспечение современной экипировкой. Бойцам гарантируют службу только в войсках БпС и увольнение после окончания контракта.