Возгорание произошло на улице Куникова Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Новороссийске тушили пожар на площади 300 кв. метров. Возгорание произошло на улице Куникова ночью 8 июля.

В 02:50 к месту происшествия прибыли первые подразделения Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание случилось в четырехэтажном здании.

«В 04:20 локализация пожара на площади 300 кв. метров. В 07:03 ликвидация открытого горения», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

К ликвидации пожара привлечены от МЧС России 20 человек личного состава, задействовано шесть единиц техники.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.