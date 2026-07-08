Россия получила право на участие в отборе к ОИ-2028

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Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля объявил об отмене ограничений в отношении российских атлетов и временном восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР). Решение приурочено к началу квалификационного периода к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и зимней юношеской Олимпиаде того же года в Италии. МОК подчеркнул необходимость обеспечения равного доступа спортсменов из России ко всем отборочным соревнованиям.

Министр спорта РФ и председатель ОКР Михаил Дегтярев назвал это событие результатом «последовательной юридической и дипломатической работы» профильных ведомств. По его словам, снятие ограничений стало «зеленым светом» для международных федераций по восстановлению прав российских атлетов. Дегтярев выразил мнение, что решение комитета является четким сигналом о том, что олимпийское движение должно оставаться вне политики.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова, комментируя новость в беседе с RTVI, заявила, что в российском спортивном сообществе это решение встретили с оптимизмом, «но с оговоркой». Парламентарий выразила надежду, что международные федерации оперативно допустят россиян до квалификационных турниров.

«У нас не так много времени до Олимпийских игр, чтобы заработать квоты. В ряде видов спорта принципиально получить максимальное количество мест, — пояснила Журова. — Если наши атлеты примут участие в соревнованиях и получат путевки на Игры, тогда у нас будет шанс, что ребята выступят полными составами команд».

В ближайшее время российским профильным федерациям и ОКР предстоит масштабная работа по реализации решения МОК для обеспечения участия атлетов в отборочных циклах.