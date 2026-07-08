МОК разрешил проводить международные соревнования на территории России

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Международный олимпийский комитет (МОК) снял ограничения на проведение международных спортивных соревнований в России. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев подтвердил, что страна намерена в полной мере воспользоваться открывшимися перспективами для возобновления полноценной спортивной жизни.

Дегтярев подчеркнул, что восстановление ОКР в правах является ключевым шагом, который снимает все прежние запреты на организацию турниров.

«Это означает, что никаких ограничений на Олимпийский комитет более не накладывается. Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты», — цитирует RTVI главу Минспорта.

По мнению экспертов и представителей спортивного сообщества, решение МОК создает юридическую основу для начала конструктивных переговоров с международными федерациями по вопросам восстановления статуса российских атлетов и возвращения отечественных сборных в систему мирового спорта.

В министерстве спорта РФ добавили, что сейчас начинается масштабная работа по реализации данных решений. Целью ведомства остается создание условий, при которых российские спортсмены смогут выступать на международных аренах под национальным флагом, а страна — принимать состязания самого высокого уровня без политических препятствий.