Грозовые дожди и до +32 градусов обещают на Кубани 8 июля Фото из архива КП

Грозовые дожди и до +32 градусов обещают на Кубани 8 июля. Температура вернется в климатическое русло.

«На погоду края будет оказывать влияние наполненный неустойчивыми и довольно теплыми воздушными массами антициклон. В такой ситуации в послеполуденные часы местами прошумят кратковременные грозовые дожди», – сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Днем воздух прогреется до +30…+32 градусов. В четверг 9 июля осадков не ожидается. Столбики термометров будут держаться на уровне +30…+32 градусов.