Где в Геленджике есть бензин 8 июля 2026

В Геленджике 8 июля работают 8 заправок. Фото из архива КП

В Геленджике 8 июля работают 8 заправок. Об этом сообщили в городской администрации.

На двух АЗС в наличии АИ-95. Дизельное топливо есть на шести заправках. На станциях продолжают действовать ограничения – бензин отпускают только в топливные баки до 20/30 литров на автомобиль.

Четыре заправки временно отпускают только дизельное топливо. Две АЗС закрыты на ремонт.

Топливо отпускают заправки «Роснефть» в микрорайоне Черемушки (АИ-95 по топливным картам, дизельное топливо – в свободной продаже), на улице Туристической (АИ-95 до 30 литров на авто, дизельное топливо в свободной продаже). АЗС сети «Лукоил» работают на улице Островского, на кольце и в Архипо-Осиповке. На всех трех станциях отпускают только дизельное топливо.

Заправки сети «Газпромнефть» работают на улице Ходенко (дизельное топливо) и на Сухумском шоссе (до 30 литров на один автомобиль).

«Все необходимые запасы в городе имеются. Просьба не закупать топливо впрок – это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей», – призвали в мэрии Геленджика.