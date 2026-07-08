Где в Анапе есть бензин 8 июля 2026

В Анапе работают 26 заправок 8 июля Фото из архива КП

В Анапе работают 26 заправок 8 июля. Об этом сообщает городская администрация.

На восьми АЗС топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. На 20 заправках ввели ограничения на количество бензина. На двух заправках отпускают АИ-95 по 20 литров, на восьми станциях – АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо по 30 литров.

На четырех заправках АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо продают до 40 литров. На восьми АЗС можно купить до 50 литров дизеля, на четырех станциях –до 60 литров. На одной заправке продают до 200 литров дизельного топлива.

На всех заправках не отпускают топливо в канистры и другие емкости.

АИ-92 в наличии на 17 АЗС, АИ-95 – на 20 заправках. Дизельное топливо есть на всех 26 отпускающих топливо станциях. АИ-100 временно нет в наличии.

«Большая просьба не закупать топливо впрок – это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей», – призвали в мэрии Анапы.