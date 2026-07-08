Платные парковки в Краснодаре появятся на 33 новых участках до конца 2026 года

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Администрация Краснодара планирует ввести плату за парковку на 33 новых участках городских улиц до конца 2026 года. Расширение сети платных парковочных мест направлено на сокращение транспортных заторов, упорядочение движения и увеличение оборачиваемости парковочного пространства.

Ранее в Краснодаре уже были введены платные парковки на 358 улицах, а к сентябрю 2025 года список был расширен более чем на 70 участков, включая спальные районы и частный сектор. Муниципалитет ссылается на статью 210 Гражданского кодекса РФ, согласно которой собственник земли не обязан предоставлять бесплатную парковку.

Среди новых участков, где планируется введение платных парковок, значатся улицы Индустриальная и Братьев Игнатовых с частными домами, где плата будет взиматься с 08:00 до 19:00 по будням. Также платные зоны появятся у поликлиник (№1 на Карла Маркса, №5 на Калинина) и психоневрологической больницы №1 на Красина. Большая часть новых парковочных мест будет оборудована в центральных районах города, ФМР, КМР, на ЗИПе и ХБК, пишет портал Южный Федеральный.

Мэр Краснодара Евгений Наумов пояснил, что это один из способов пополнения городского бюджета. Он также отметил, что в ночные часы парковки остаются бесплатными.