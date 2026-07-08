В Новороссийске уничтожили 140 тонн санкционных мандаринов из Кипра

В Новороссийске уничтожили 140 тонн санкционных мандаринов с Кипра Фото: пресс-служба Новороссийской таможни

В Новороссийске уничтожили 140 тонн санкционных мандаринов с Кипра. Об этом сообщили в пресс-службе Новороссийской таможни.

Партию цитрусовых доставили в контейнерах из Турции. Но сведения в документах не соответствовали фактическому происхождению товара.

В фитосанитарных сертификатах страной происхождения указана Турция. Но на при осмотре маркировки выяснилось, что цитрусовые доставлены с Кипра, в отношении которого действуют специальные экономические меры.

«На основании действующего законодательства вся партия запрещенного товара изъята из оборота и уничтожена», – сообщили в пресс-службе Новороссийской таможни.