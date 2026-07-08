Кубань экспортировала почти 155 тысяч кубометров лесопродукции Фото: Иван МАКЕЕВ

Кубань экспортировала почти 155 тысяч кубометров лесопродукции. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Специалистами досмотрено и сертифицировано 154,6 тысячи кубометров лесопродукции. Из них 113,1 тысячи кубометров составляют лесоматериалы, еще 41,5 тысячи кубометров – пиломатериалы.

Лесопродукцию отправили на экспорт в Сирию, Ливан, Турцию, Египет и Тунис.

«По результатам лабораторных исследований организмы не обнаружены. Оформлено 599 фитосанитарных сертификатов, что подтверждает соответствие указанной продукции требованиям стран-импортеров», – сообщили в ведомстве.