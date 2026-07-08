Обманчивая красота: «Роза Хутор» и Сочинский национальный парк объединяют усилия в борьбе с люпином

Фото: пресс-служба Роза Хутор

Борьба с ним поможет сохранить биоразнообразие особо охраняемой природной территории, на которой расположен курорт.

Люпин многолистный завезли в Россию как декоративную многолетнюю культуру, которая обогащает почву азотом. Долгое время его выращивали в садах и парках. Однако, оказавшись в дикой природе, люпин стал стремительно распространяться, вытесняя местные растения.

В 2026 году люпин многолистный включили в Черную книгу флоры России — перечень чужеродных видов растений, представляющих угрозу для местных экосистем. Кроме того, он вошел в утвержденный Минприроды перечень опасных инвазивных растений, борьба с которыми на особо охраняемых природных территориях обязательна. С учетом рекомендаций специалистов Сочинского национального парка на «Роза Хутор» провели выкос люпина в период цветения — оно длится не более полутора недель.

«Срезание соцветий во время цветения помогает предотвратить размножение и дальнейшее распространение люпина многолистного семенами. Борьба не ограничится только косьбой. Сочинский национальный парк и курорт «Роза Хутор» приступили к разработке многолетней совместной программы по борьбе с опасным растением, в которую войдут и другие мероприятия. Опыт, полученный в ходе реализации программы, будет использоваться и в других пораженных люпином районах», — говорит заместитель директора Сочинского национального парка по экологическому просвещению Полина Смирнова.

План работ включает мониторинг и ручную прополку участков, занятых инвазивным цветком — в том числе, с привлечением волонтёров. Такой подход поможет контролировать распространение опасного инвазивного растения и сохранять экосистемы Горного Причерноморья.

Борьба с люпином многолистным — одно из направлений масштабной экологической работы, которую ведет «Роза Хутор». Например, совместно с федеральной территорией Сириус, Сочинским национальным парком и научным сообществом курорт реализует проект по сохранению популяции каштана и борьбе с инвазивным вредителем - каштановой орехотворкой.

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