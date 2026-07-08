ВТБ: выдачи ипотеки на Кубани в 2026 году достигли 7,2 млрд рублей

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В первом полугодии банк в регионе оформил 1371 сделку на 7,2 млрд рублей. Только в июне продажи ипотеки в регионе превысили 1,3 млрд рублей.

«Ипотечный рынок Кубани демонстрирует стабильно высокие показатели. Во многом это связано с устойчивым спросом на курортную и прибрежную недвижимость. Кроме того, снижаются ставки и возвращаются клиенты, которые выжидали более подходящий момент. В Краснодарском крае в приоритете остаются государственные программы, но наш прогноз на 2-е полугодие — доля рыночной ипотеки и льготной придут к паритету», — прокомментировал тенденции на рынке ипотеки управляющий ВТБ в Краснодарском крае, вице-президент банка Сергей Кадакин.

По предварительным оценкам аналитиков, в первом полугодии банки выдали россиянам на покупку первичного и вторичного жилья порядка 2,18 трлн рублей — на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, рынок уверенно отыгрывает прошлогоднее снижение.

Рекордным стал июнь — по оценкам ВТБ, продажи ипотеки составили примерно 475 млрд рублей. Это на 47% больше, чем в мае, и на 55% выше июня 2025-го. Июньский результат превысил даже ажиотажный январь, когда объём выдач составил чуть более 420 млрд рублей. Доля льготных программ по итогам первого полугодия составила чуть более 60% — на 17 процентных пунктов меньше, чем год назад (тогда она достигала рекордных 80%).