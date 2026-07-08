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НовостиПроисшествия8 июля 2026 9:34

В Сочи спасатели эвакуировали упавшую в горную реку женщину

В Сочи женщина упала в горную реку с 5-метровой высоты
Светлана ОВДЕЙ
Медики наложили на травмированную ногу шину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики наложили на травмированную ногу шину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи спасатели эвакуировали упавшую в горную реку женщину. Происшествие случилось на улице Измайловской утром 8 июля.

64-летняя женщина побежала за собакой. Оступившись, она упала с крутого склона в русло реки Мацесты – с высоты почти 5 метров.

У пострадавшей женщины травмирована нога. Прибывшие медики наложили шину. Спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России на носилках эвакуировали женщину из русла горной реки к дороге.

«Там ее транспортировали в автомобиль скорой», – сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.