В первом полугодии телефонные мошенники чаще всего атаковали Москву и Краснодарский край

На Кубани злоумышленники чаще всего использовали классические схемы обмана Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Больше всего нежелательных звонков произошло в Москве — 12% от всех сомнительных вызовов. На втором месте – Краснодарский край (5%), на третьем — Санкт-Петербург (4%). На Кубани злоумышленники чаще всего использовали классические схемы обмана: от имени пенсионных и социальных служб, операторов связи и госорганов.

Больше всего мошенники и спамеры звонят женщинам старше 65 лет. Самые редкие вызовы от злоумышленников – молодым мужчинам от 18 до 24 лет. В топе обращений, помимо звонков от лже-госорганов: предложения по инвестированию и получению дополнительных доходов, уточняющие вопросы от служб доставки и коммунальных организаций. Растет доля звонков, замаскированных под рабочие и деловые контакты. Наибольшее количество спам-предложений по телефону поступает жителям региона на тему организации путешествий, а также из сферы фитнеса и развлечений.

«С начала этого года блокировка мошеннических и спам-звонков через сервис защиты МТС помогла кубанцам не потратить порядка 30 миллионов минут на разговоры сомнительного характера. А также уберегла личные накопления абонентов. Злоумышленники становятся всё изощрённее в своих схемах обмана. Но ИИ, встроенный в защиту МТС, ежедневно анализирует телефонные номера на предмет возможного мошенничества по более чем 200 признакам. А также предупреждает о возможной опасности уже во время разговора. Важно помнить, что нельзя никому сообщать свои личные данные, коды из СМС и не переходить по подозрительным ссылкам», - пояснил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.