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НовостиОбщество8 июля 2026 9:57

Более 5 млн рублей выделили на помощь пострадавшим от снегопада в Белореченске

В Белореченске направят 5,4 млн рублей на жилье для пострадавших от снегопада в конце 2025 года
Валерия ПАВЛОВА
Более 5 млн рублей выделили на помощь пострадавшим от снегопада в Белореченске Фото из архива КП

Более 5 млн рублей выделили на помощь пострадавшим от снегопада в Белореченске Фото из архива КП

Более 5 млн рублей выделили на помощь пострадавшим от снегопада в Белореченском районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Краснодарского края.

На выплаты жителям, утратившим жилье в результате ЧС, направлено 5 млн 463 тысячи рублей. Напомним, Белореченский район попал под удар непогоды в декабре 2025 года.

Средства будут направлены на приобретение нового жилья.

Напомним, в поселке Степном Белореченского района под тяжестью мокрого снега обрушились крыши двух жилых домов. Погибла 22-летняя девушка.

Пострадали еще три многоквартирных дома в поселке Восточном. Кровля, не выдержав веса мокрого снега, обрушилась.