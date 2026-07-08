Россияне рассказали, с кем чаще всего делят управление онлайн-объявлениями

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Практика передачи управления профилем на платформе близким давно стала привычной для многих пользователей. Исследование Авито показало, что около каждый десятый пользователь площадки время от времени предоставляют свои учетные данные другим людям, а среди владельцев связанных профилей иногда это делает каждый пятый. Для решения этой ситуации онлайн-платформа дает возможность совместного доступа к профилю близким людям: владелец аккаунта может доверить работу с объявлениями и чатами, не передавая при этом логин и пароль.

Опрос тестовой группы пользователей продемонстрировал высокий уровень семейного доверия. Чаще всего возможностью пользоваться одним профилем делятся супружеские пары — на них приходится порядка 41% всех подключений. Около 20% респондентов предпочитают доверять аккаунты друзьям. Заметна и обратная связь между поколениями: в 15% случаев именно дети помогают родителям разбираться с функционалом сервиса, а в 5,5% ситуаций уже старшие родственники контролируют действия младших. Еще 12% приглашений направляются другим родственникам. При этом отмечается, что для людей, испытывающих сложности при самостоятельном использовании цифровых инструментов, это реальный способ не отказываться от удобств платформы при поддержке окружения.

Ранее единственным способом дать поручение знакомому был прямой ввод логина и пароля. Это создавало некоторые риски, связанные с утратой доступа к личному аккаунту, серьезную угрозу, даже если речь шла о знакомом человеке . Внутренние алгоритмы безопасности площадки остро реагируют на внезапную смену поведенческих факторов: при фиксации подозрительной активности система может мгновенно ограничить доступ, приняв действия помощника за попытку взлома. Кроме того, если человек, получивший полный доступ, по незнанию нарушит правила сервиса или введет в заблуждение покупателя, ответственность ложатся исключительно на владельца учетной записи.

Обновление Авито позволило перевести эту практику в безопасное поле. Теперь предоставить доступ можно без раскрытия конфиденциальной информации. Владелец профиля формирует специальную ссылку-приглашение через кнопку «плюс» рядом со своим аватаром.

— Делиться профилем с близкими — давно сложившаяся практика, и мы не стали с ней бороться, а сделали ее удобной и безопасной. Доступ получает конкретный человек, права ограничены понятным набором действий, владелец видит, что происходит в профиле, и может в любой момент отключить доступ, — комментирует Наталья Юматова, директор департамента по доверию и безопасности компании. — Помощь внутри семьи должна быть защищена так же надежно, как всё остальное, что люди доверяют платформе.