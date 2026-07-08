В Новороссийске обследуют плотину водохранилища перед реконструкцией

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В Новороссийске дан старт подготовительным процедурам для глубокой реконструкции плотины Неберджаевского водохранилища. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящее время завершается аудит технической документации объекта, после чего администрация приступит к поиску подрядчика для проведения многофакторного обследования.

Основная цель предстоящих изысканий – оценить техническое состояние гидротехнического сооружения с учетом предстоящего увеличения высоты водосброса. Также ведутся работы по юридическому оформлению земельного участка под подъездной дорогой, необходимой для эксплуатации объекта.

«Здесь сложностей нет, процесс идет по утвержденной дорожной карте», – уточнили в администрации города-героя.

Планы по масштабной модернизации водохранилища озвучили еще в 2024 году. Реализация проекта позволит увеличить проектный объем чаши с 8 до 9,5 миллиона кубических метров. Ожидается, что после завершения всех работ система водоснабжения Новороссийска будет получать дополнительные 10 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. На сегодняшний день Неберджаевское водохранилище покрывает около 22% общей потребности города-героя в воде, поэтому его развитие является приоритетной задачей для повышения стабильности водоснабжения населения.