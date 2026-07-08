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НовостиОбщество8 июля 2026 10:44

«КП» - Кубань» возглавила рейтинг региональных СМИ за июнь

«Комсомольская правда» - Кубань» возглавила качественный рейтинг СМИ по итогам июня
Гарик АРОЯН
КП вновь на первом месте рейтинга

КП вновь на первом месте рейтинга

Редакция «Комсомольской правды» - Кубань» заняла первое место в качественном рейтинге региональных средств массовой информации по итогам июня. Исследование подготовили платформа «Дзен» совместно с исследовательской компанией Mediascope.

Рейтинг отражает не только популярность изданий, но и качество их работы. При составлении учитываются десятки показателей, среди которых вовлеченность аудитории, глубина просмотра материалов, процент дочитываний, время, проведенное читателями на страницах, оперативность публикаций, цитируемость и качество заголовков.

Исследование обновляется ежемесячно и считается одним из ключевых инструментов оценки эффективности российских медиа.

Итоги рейтинга за июнь

Итоги рейтинга за июнь

По итогам июня в пятерку лучших региональных СМИ Краснодарского края вошли:

1. «КП» - Кубань»; 2. «Коммерсантъ-Кубань»; 3. «Кубань 24»; 4. «KrasnodarMedia»; 5 «Югополис».

Ранее «КП»-Кубань» уже возглавляла рейтинг региональных СМИ за май