На Кубани подрядчик похитил 1,3 млн рублей при ремонте инфекционного отделения

Подрядчика заподозрили в хищении 1,3 млн рублей при ремонте больницы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

В Калининском районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при реализации национального проекта. Факт хищения бюджетных средств вскрылся в ходе проверки, проведенной местной прокуратурой.

Под следствием оказался директор строительной компании ООО «Стройбизнес». Фирма выступала исполнителем по государственному контракту, который предусматривал капитальный ремонт здания инфекционного отделения Калининской центральной районной больницы.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, руководитель подрядной организации решил нажиться на госконтракте. Он предоставил заказчику для проверки и последующего подписания акты приемки выполненных работ, в которые внес заведомо ложные сведения. В документах были существенно завышены как реальные объемы, так и итоговая стоимость проведенного ремонта. В результате обмана бизнесмену удалось похитить из бюджета более 1,3 миллиона рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. На их основании в отношении главы компании было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). За данное преступление фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

«Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются надзорным ведомством», – рассказали в прокуратуре региона.