У экс-главы Совета судей Момотова изъяли около 100 объектов в пользу государства

Суд изъял почти 100 объектов недвижимости у экс-главы Совета судей Момотова Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По решению суда 97 объектов недвижимости, принадлежавших бывшему судье Верховного Суда России и экс-председателю Совета судей Виктору Момотову, а также связанным с ним лицам, обращены в доход государства. Исполнение этого решения осуществили приставы Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о недвижимости, расположенной в восьми крупных городах: Краснодаре, Воронеже, Москве, Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде и Вологде.

Конкретно в собственность Российской Федерации перешли два земельных участка, записанных на самого Момотова (в Ростове-на-Дону и Вологде), 18 участков, оформленных на его сына, а также 77 земельных участков и различных помещений, принадлежавших аффилированному предпринимателю, пишет Интерфакс.

Основанием для конфискации послужил иск Генеральной прокуратуры, который был удовлетворен Останкинским районным судом Москвы в октябре 2025 года. Суд признал, что все эти активы были получены коррупционным путем.

Генпрокуратура в ходе расследования установила, что Виктор Момотов, занимая должность судьи Верховного Суда, «занимался нелегальным бизнесом и покровительствовал ему, злостно не платил налоги в особо крупном размере и использовал судебную власть для защиты капитала, приобретенного в результате нарушения антикоррупционного законодательства». Сам Момотов все обвинения отвергает, настаивая, что бизнесом не занимался и не превышал своих полномочий.

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