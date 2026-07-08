Председатель ЗСК Юрий Бурлачко посетил школу операторов БПЛА «Добро и Небо»

Фото: пресс-служба ЗСК

Руководитель благотворительного фонда «Добро и Дело» Анна Потынга рассказала, что школа открылась благодаря поддержке гранта Губернатора осенью 2025 года с целью подготовки нового поколения специалистов в области беспилотных технологий. Учебная программа ориентирована на предоставление ученикам краснодарских школ фундаментальных знаний и практических навыков по новой и востребованной профессии «оператор БПЛА». На сегодняшний день порядка 200 юных краснодарцев уже блестяще прошли обучение и смело совершили свой первый самостоятельный полет на дроне, добавила она.

Юрий Бурлачко отметил важность подготовки специалистов в этой области. Операторы беспилотных летательных аппаратов становятся все более востребованными в различных сферах народного хозяйства России и экономики Кубани.

- Мы стремимся поддерживать инновационные проекты и образовательные инициативы, которые способствуют развитию нашего региона. Ваша школа играет важную роль в формировании соответствующих навыков у наших учащихся, - подчеркнул председатель ЗСК.

В ходе визита Юрий Бурлачко и его заместитель Николай Петропавловский познакомились с учебно-тренировочным процессом, посетили лабораторию и учебный класс, полигон, где учащиеся осваивают навыки управления беспилотниками и изучают современные технологии, обсудили текущее развитие, перспективы и пути масштабного внедрения беспилотных технологий. Зампредседателя ЗСК отметил, что их развитие открывает широкие возможности для экономического роста региона и создания новых рабочих мест.

В завершение визита Юрий Бурлачко выразил уверенность в том, что сотрудничество со школой «Добро и Небо» будет плодотворным и принесет пользу не только учебному заведению, но и всему региону.