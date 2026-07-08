Кубанская блогер обошла Оксану Самойлову по доходам от рекламы в «Максе»

Фото: max.ru/petrovchanka_lera

Лидером рейтинга самых высокооплачиваемых блогеров по доходам от рекламных интеграций в национальном мессенджере «Макс» (12+) по итогам первой половины 2026 года стала жительница Славянского района Кубани. Валерия Дубенская, специализируясь на контенте о жизни в частном доме и ведении хозяйства, смогла заработать почти 20 миллионов рублей, обогнав федеральных звезд.

Согласно данным, представленным ТАСС Ассоциацией блогеров и агентств, с января по июнь текущего года Дубенская получила от рекламных размещений впечатляющую сумму в 19 691 244 рубля. Этот показатель позволил ей возглавить престижный рейтинг.

Примечательно, что женщина из Краснодарского края оставила позади даже такую медийную персону, как известная предпринимательница и блогер Оксана Самойлова, чей рекламный доход в «Максе» за тот же период составил 18,4 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров популярный телеведущий и шоумен Азамат Мусагалиев с 8,06 миллиона рублей.

В десятку также вошли Артемий Лебедев, Lera_Danya, Wylsacom Red и другие популярные блогеры.