17 легальных маршрутов для джипинга действуют в Сочи летом

Летом в Сочи доступны 17 паспортизированных экскурсионных маршрутов повышенной проходимости Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи уделяют повышенное внимание безопасности туристов, особенно при организации популярных, но потенциально опасных экскурсий на внедорожниках. На рабочем совещании в мэрии с участием заместителя главы города Сергея Сомко, представителей ГИБДД и турбизнеса обсуждались меры по регулированию и контролю джипинга.

Как отметил Сергей Сомко, в этом году на курорте доступно 17 официально утвержденных и паспортизированных экскурсионных маршрутов повышенной проходимости. Для их проведения заключены договоры с проверенными турфирмами и перевозчиками, а также создан реестр задействованных автомобилей.

«В период летнего курортного сезона мы усилили меры по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров на внедорожниках. Совместно с правоохранительными органами проводятся мониторинги и рейды по выявлению нелегальных перевозчиков», – прокомментировал Сергей Сомко.

Результаты таких рейдов уже заметны: с начала лета сотрудниками ГИБДД на штрафстоянку отправлено более 40 внедорожников, а также составлено свыше 70 протоколов о нарушениях. Отдельная межведомственная рабочая группа за этот же период привлекла к административной ответственности 84 водителя нелегальных экскурсионных машин, изъято девять внедорожников. Аналогичные проверки проводятся и в отношении заказных автобусов, где зафиксировано 145 нарушений и задержано пять транспортных средств.

В целом, по данным ОГИБДД, ситуация на дорогах Сочи улучшилась: количество ДТП по сравнению с прошлым годом сократилось более чем на 20%. Мониторинг соблюдения правил и законности проведения экскурсий повышенной проходимости будет продолжаться до конца летнего курортного сезона, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.