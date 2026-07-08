В центре Краснодара изменится схема движения из-за ремонта трамвайного переезда

Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП
С 10 июля в Краснодаре стартует ремонт трамвайного переезда на перекрестке улиц Мира и Коммунаров. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, подрядчик будет вести ремонт в ночное время. Общая продолжительность работ составит десять дней, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства краевой столицы.
Ремонт выполнят в два этапа. На первом (с вечера 10 июля по 15 июля) ограничат движение со стороны улицы Орджоникидзе – по полосе, ведущей в центр города. Для транспорта в направлении автомобильного и железнодорожного вокзалов запустят реверсивное движение.
На втором этапе (с 15 по 20 июля) работы перенесут на участок со стороны улицы Комсомольской. Здесь также организуют реверсивное движение.
«Для объезда автомобилистам рекомендуем использовать улицы Орджоникидзе и Комсомольскую», – говорится в сообщении дептранса Краснодара.
Власти просят автомобилистов быть предельно внимательными и заранее продумывать маршрут с учетом временных ограничений.