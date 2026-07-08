В центре Краснодара изменится схема движения из-за ремонта трамвайного переезда

В центре Краснодара на 10 дней изменится схема движения транспорта Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 10 июля в Краснодаре стартует ремонт трамвайного переезда на перекрестке улиц Мира и Коммунаров. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, подрядчик будет вести ремонт в ночное время. Общая продолжительность работ составит десять дней, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства краевой столицы.

Ремонт выполнят в два этапа. На первом (с вечера 10 июля по 15 июля) ограничат движение со стороны улицы Орджоникидзе – по полосе, ведущей в центр города. Для транспорта в направлении автомобильного и железнодорожного вокзалов запустят реверсивное движение.

Фото: Дептранс Краснодара

На втором этапе (с 15 по 20 июля) работы перенесут на участок со стороны улицы Комсомольской. Здесь также организуют реверсивное движение.

Фото: Дептранс Краснодара

«Для объезда автомобилистам рекомендуем использовать улицы Орджоникидзе и Комсомольскую», – говорится в сообщении дептранса Краснодара.

Власти просят автомобилистов быть предельно внимательными и заранее продумывать маршрут с учетом временных ограничений.