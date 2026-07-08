Жители Кубани смогут бесплатно проверить репродуктивное здоровье 11 июля

Чтобы пройти диспансеризацию, достаточно прийти в поликлинику с паспортом и полисом ОМС Фото: Кирилл ВЕРШИНИН. Перейти в Фотобанк КП

11 июля в Краснодарском крае пройдет акция по проверке репродуктивного здоровья. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, диспансеризация будет доступна во всех городах и районах Кубани. Жители региона смогут бесплатно пройти обследование в поликлиниках по месту жительства.

В рамках Краевого Дня здоровья желающие проконсультируются со специалистами, узнают о возможных факторах риска и получат персональные рекомендации по сохранению здоровья. Программа составлена с учетом актуальных клинических рекомендаций и включает базовые осмотры профильных врачей, а также нужные лабораторные и инструментальные исследования. Набор процедур подбирают индивидуально: он зависит от пола и особенностей пациента и определяется на первичном приеме.

Акция ориентирована на мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет. Чтобы пройти диспансеризацию, достаточно прийти в поликлинику с паспортом и полисом ОМС.

«Репродуктивное здоровье – важная составляющая качества жизни каждого человека и основа благополучия будущих поколений, – отметил министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий. – Приглашаю жителей Краснодарского края воспользоваться этой возможностью: пройти обследование можно бесплатно, быстро в поликлинике по месту жительства. Забота о здоровье начинается с профилактики».

Он также рассказал, что годом ранее в акции приняли участие свыше 7000 человек.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».