Жители станицы под Новороссийском не могли попасть в дом из-за змеи

Фото: пресс-службы муниципальной службы спасения Новороссийска

Необычный инцидент произошел в станице Раевской под Новороссийском. Жители частного дома столкнулись с неожиданным препятствием: крупная змея обосновалась прямо на крыльце и наотрез отказывалась уползать, не пуская хозяев внутрь.

Тогда было принято решение сообщить о незваном госте в муниципальную службу спасения Новороссийска. Прибывшие на место специалисты обнаружили, что рептилия действительно заняла стратегическую позицию и не реагировала на попытки ее прогнать.

Спасателям пришлось применить специальный инструмент, чтобы безопасно изловить настойчивую змею. После успешной операции по переселению рептилию вывезли далеко за пределы населенного пункта и выпустили в естественной среде – ближайшей лесополосе.

«Спасатели спасли змею от хозяев дома, а хозяев дома – от змеи… Выпустили в лесополосе», – прокомментировал ситуацию начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.