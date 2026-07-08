4,5 млн рублей на фиктивную покупку коров: Кубанские фермеры ответят за трату бюджетных средств

На Кубани фермеры потратили бюджетные 4,5 млн рублей на фиктивную покупку коров Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае перед судом предстанут двое фигурантов громкого дела о мошенничестве с государственными грантами. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, 39-летняя глава крестьянско-фермерского хозяйства из Гулькевичей в сговоре с 47-летним предпринимателем из Приморско-Ахтарского района похитили из бюджета 4,5 миллиона рублей.

Схема аферы была проста: женщина, получившая грант на развитие животноводства в рамках национального проекта, решила сэкономить на реальной покупке поголовья. Вместе с сообщником-бизнесменом они оформили фиктивный договор купли-продажи скота. Фактически коровы приобретены не были, а выделенные государством средства фермер и предприниматель просто присвоили и распорядились ими по собственному усмотрению.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Фигурантам инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

«Подельникам грозит до 10 лет лишения свободы», – рассказали в правоохранительных органах.