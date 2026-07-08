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НовостиПроисшествия8 июля 2026 13:35

4,5 млн рублей на фиктивную покупку коров: Кубанские фермеры ответят за трату бюджетных средств

На Кубани фермеры ответят в суде за хищение 4,5 млн рублей грантовых средств
Наталия КОЖЕВНИКОВА
На Кубани фермеры потратили бюджетные 4,5 млн рублей на фиктивную покупку коров

На Кубани фермеры потратили бюджетные 4,5 млн рублей на фиктивную покупку коров

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае перед судом предстанут двое фигурантов громкого дела о мошенничестве с государственными грантами. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, 39-летняя глава крестьянско-фермерского хозяйства из Гулькевичей в сговоре с 47-летним предпринимателем из Приморско-Ахтарского района похитили из бюджета 4,5 миллиона рублей.

Схема аферы была проста: женщина, получившая грант на развитие животноводства в рамках национального проекта, решила сэкономить на реальной покупке поголовья. Вместе с сообщником-бизнесменом они оформили фиктивный договор купли-продажи скота. Фактически коровы приобретены не были, а выделенные государством средства фермер и предприниматель просто присвоили и распорядились ими по собственному усмотрению.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Фигурантам инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

«Подельникам грозит до 10 лет лишения свободы», – рассказали в правоохранительных органах.