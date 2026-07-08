Опасный завтрак: что нельзя есть натощак

Яйца - отличный вариант для завтрака, а вот кофе лучше пить уже после приема пищи Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарский врач с 50-летним стажем Александр Горячев рассказал, какие продукты нежелательно есть натощак и из чего лучше составить полезный завтрак. Специалист объяснил, почему привычные утренние блюда могут навредить организму, если употреблять их на пустой желудок.

По словам доктора, после ночного перерыва желудок становится особенно чувствительным, поэтому некоторые продукты, безвредные в другое время суток, утром способны вызвать дискомфорт. В первую очередь врач предостерегает от употребления натощак острых блюд, копченостей и еды с обилием специй – они могут раздражать слизистую и провоцировать жжение, особенно у людей с заболеваниями ЖКТ.

Не стоит начинать день и со сладостей или выпечки. Как пояснил эксперт, резкий скачок уровня глюкозы из-за большого количества сахара быстро сменяется его падением. В результате человек вскоре снова ощущает голод, а также может столкнуться со слабостью и снижением работоспособности.

С осторожностью следует относиться и к кислым фруктам, а также свежевыжатым сокам из цитрусов. Апельсины, грейпфруты и лимоны усиливают выработку желудочного сока, что при имеющихся проблемах с желудком нередко приводит к изжоге и неприятным ощущениям.

Отдельно специалист остановился на привычке пить кофе сразу после пробуждения.

«Кофе стимулирует выработку желудочного сока. Если желудок пустой, это может привести к раздражению слизистой. Лучше сначала позавтракать и только потом пить кофе», – сказал Горячев в интервью телеканалу «Краснодар».

В качестве оптимального варианта для первого приема пищи Александр Горячев называет продукты, дающие энергию без лишней нагрузки на пищеварение. К ним относятся каши, яйца, творог, натуральный йогурт (без избытка сахара), а также цельнозерновой хлеб. Это блюда, которые богаты белком и сложными углеводами.