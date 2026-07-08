Эксперт Трандин рассказал, как суррогатный бензин губит двигатель и куда жаловаться

Эксперт рассказал, как суррогатный бензин губит двигатель и куда жаловаться Фото из архива КП

Современные автомобили заметно чувствительнее к качеству горючего, чем машины десяти- или пятнадцатилетней давности. Главная угроза некачественного топлива кроется в заниженном октановом числе и примесях, которые недобросовестные продавцы нередко используют для его искусственного повышения, – ацетон, различные присадки и даже вода. О том, какие последствия несет заправка таким бензином, можно ли доказать вину АЗС и куда обращаться за защитой, рассказал собственник группы компаний «КМ/Ч» Иван Трандин.

По словам эксперта, первый удар принимают на себя форсунки и топливный насос. Посторонние частицы забивают тонкие каналы, насос работает с перегрузкой и быстро выходит из строя. Затем страдает сам процесс сгорания. При неверном октановом числе в цилиндрах возникает детонация – неконтролируемое преждевременное воспламенение смеси.

«Для двигателя это ударная нагрузка, которая на приличном пробеге приводит к прогару поршней и повреждению клапанов», – объяснил Иван Трандин в беседе с «Южным федеральным».

Страдает и катализатор: если в бензине есть вода или посторонние примеси, нейтрализатор забивается быстрее расчётного срока, а его замена – одна из самых дорогих процедур в выхлопной системе.

«На практике владелец видит это как потерю мощности, рывки при разгоне, повышенный расход топлива и характерный стук в двигателе. Иногда машина просто глохнет прямо на заправке или сразу после нее», – добавил эксперт.

Доказать связь между поломкой и некачественным топливом можно, но действовать нужно быстро и строго по порядку.

«Первый шаг – не сливать топливо из бака и как можно скорее отвезти автомобиль на СТО для диагностики. Мастер должен зафиксировать неисправность в диагностической карте и по возможности указать в заключении, что причина связана с качеством топлива. Этот документ станет основой для дальнейших претензий», – посоветовал Иван Трандин.

Также рекомендуется сохранить чек с заправки, а если его нет – использовать запись с видеорегистратора или показания свидетелей.

С этими документами составляется письменная претензия на имя владельца АЗС с описанием обстоятельств и требованием возместить ущерб. По закону «О защите прав потребителей» ответить на претензию обязаны в течение десяти дней. Если заправка отказывается признавать вину, нужно письменно потребовать проведения экспертизы залитого топлива.

«По закону расходы на экспертизу несет продавец, но заказать ее вправе и сам автовладелец. Тогда важно заранее письменно уведомить АЗС о месте и времени проведения, чтобы представитель заправки мог присутствовать», – объяснил эксперт.

Экспертиза установит, соответствует ли топливо нормативам и есть ли связь между его качеством и поломкой.

Параллельно с претензией к АЗС Трандин рекомендует обратиться в территориальное управление Роспотребнадзора – туда жалуются на нарушение прав потребителя и качество товара, там же можно получить консультацию по дальнейшим шагам.

«Если заправка отказывается компенсировать ущерб даже после экспертизы, дорога одна – в суд. Для иска понадобится полный пакет: заключение экспертизы, диагностическая карта из СТО, документы о стоимости ремонта, копия претензии к АЗС и чек о покупке топлива. При удовлетворении иска суд, помимо возмещения ущерба, взыскивает с продавца штраф в пользу истца, что делает разбирательство не бессмысленным даже при небольшой сумме ремонта», – сказал Иван Трандин.