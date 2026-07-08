Художница рисует пионовые розы на асфальте в центре Краснодара

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На тротуарах в самом центре Краснодара начали появляться бутоны роз, нарисованные прямо на асфальте. Автором этих арт-объектов оказалась местная художница Дарья Дивная. Девушка рассказала, почему выбрала именно такой способ преображения городской среды и какую важную миссию несет ее творчество.

Выбор цветка оказался неслучайным: у мамы Дарьи есть собственный сад пионовых роз, в окружении которых художница провела все детство. Теперь эти цветы стали главным лейтмотивом ее работ. Рисует Дарья на рассвете, когда на улицах еще мало прохожих, чтобы утром город просыпался уже преображенным.

«Прежде всего, мне хочется привлечь внимание людей к красоте, чтобы они хоть немного отвлекались от своих повседневных проблем и забот, любуясь цветами. Хочется, чтобы центр кубанской столицы был процветающим во всех смыслах», – поделилась с kuban.aif.ru Дивная.

Одиночные рисунки на асфальте – лишь часть авторского проекта под названием «Дивный город». Художница мечтает превратить пионовую розу в официальный туристический бренд Краснодара. По ее задумке, этот цветок должен украсить улицы не только в виде граффити и росписей, но и в виде живых кустов, которые планируется массово высадить в центральной части города.

По словам Дарьи, необычная творческая инициатива уже нашла поддержку в администрации Краснодара. Сейчас художница совместно с городскими властями разрабатывает несколько крупных проектов, среди которых – расписная стена на Затоне. Идеей «Дивного города» заинтересовались и представители бизнеса: Дарья уже получила первые приглашения для создания аналогичных арт-объектов в других городах России.