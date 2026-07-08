Суд подтвердил взыскание миллиарда за хищение при строительстве школы в Сочи

Верховный суд поддержал решение о взыскании ущерба за школу в Сочи Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Кассационный суд поставил точку в деле о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство школы в Сочи, подтвердив законность взыскания более 1 миллиарда рублей.

Гражданская коллегия Четвертого кассационного суда общей юрисдикции рассмотрела жалобы более 20 ответчиков, обвиняемых в незаконном изъятии и нецелевом использовании средств, предназначенных для возведения школы на 1100 мест в микрорайоне «Северная Бытха» (Хостинский район) Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Адлерский районный суд, а затем и Краснодарский краевой суд встали на сторону заместителя Генерального прокурора РФ, удовлетворив его иск к ООО «ИнСтройПроект», 21 юридическому лицу и 40 физическим лицам. Суды установили причастность ответчиков к выводу из финансового оборота бюджетных денег, предназначавшихся для создания социально значимого объекта.

Установлено, что учредитель и генеральный директор ООО «ИнСтройПроект» посредством цепочек подставных компаний организовал заключение фиктивных договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Стоимость по указанным в документах сделкам была искусственно завышена. В результате бюджетные средства, напрямую предназначенные для строительства школы, были перенаправлены на иные цели. Строительство объекта так и не было завершено, а контракт с подрядчиком расторгли. Городу был причинен ущерб в размере 1,196 млрд рублей, который и подлежит взысканию с ответчиков.

Не смирившись с решениями нижестоящих инстанций, часть ответчиков обратилась в кассационный суд. Однако, тщательно изучив все материалы дела, судебная коллегия кассационного суда не нашла оснований для удовлетворения их доводов. Выводы нижестоящих судов были поддержаны, а принятые решения признаны законными и оставлены в силе. Кассационные жалобы остались без удовлетворения.